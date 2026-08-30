Ömer Çelik: Girne'deki Feribot Kazasında Tüm İmkanlar Seferber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili olarak tüm imkanların seferber edildiğini ve kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Çelik, yolcuların hiçbir zarar görmeden kurtarılması temennisinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı