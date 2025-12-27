Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.