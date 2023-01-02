Erken seçim olacak mı? AK Parti kapıyı açık bıraktı: 18 Haziran'la ilgili bazı sıkıntılar var

MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin "Erken seçim olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Tarihin öne alınabileceğini belirten Çelik, "18 Haziran'da çıkabilecek bazı sorunlar, vatandaşların seyahat döneminde olması gibi ülkemizde büyük hareketliliğin olması nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Tarihin biraz daha erkene çekilmesi olabilir." dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik burada Türkiye'nin merakla beklediği "Erken seçim olacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

"BİZİM İRADEMİZ 18 HAZİRAN YÖNÜNDE"

Ömer Çelik konuyla ilgili "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek bazı sorunlar, vatandaşların seyahat döneminde olması gibi ülkemizde büyük hareketliliğin olması nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Tarihin biraz daha erkene çekilmesi olabilir. Kesin bir karar olunca sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Hukuku hepimizin şemsiyesi olmaktan çıkararak bir siyasi kamçı gibi kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin kendi rejimiyle problemi yok. Türkiye'nin hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır

"PEK ÇOK KONUDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATILDI"

Cumhurbaşkanımız yeni yıl vesilesiyle özetin özeti olacak şekilde 254 hizmet kalemiyle ilgili açıklama yaptı. Togg'un yakında yollarda görünecek olması, bulunan doğal gaz rezervleri çok önemli dönüm noktaları teşkil ediyor. EYT'den 3600 ek göstergeye kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz. Türkiye dışarıdan yapılan bir takım girişimlerle manipüle edilecek bir ülke değildir.

"MEYDAN OKUMALARA HEP MİLLETİN İRADESİYLE CEVAP VERİLMİŞTİR"

Bu sene ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimiz, hiçbirimizin sahip olmadığı ayrıcalığa sahipler. Onlar 100. yılında Cumhuriyetin daha ileriye gitmesi, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesi için büyük imkana sahipler. Nesiller boyunca devlet hayatımızda yaşanan meydan okumalara hep milletin iradesiyle cevap verilmiştir.

TÜRKİYE-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Suriye meselesiyle ilgili olarak bütün dünyanın önemli devletleri karşı çıksa da Türkiye, Suriye halkının faydasına olacak şekilde, Suriye'nin reformlar yapması, dünyayla entegre olması için güçlü bir irade ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye, Şam, Halep'e gidiş gelişlerinde yanındaydık. Kendi siyasetimiz açısından Arap Baharı ile ortaya çıkan dalganın bölge ülkelerini sarsacağını gördük ve değerlendirdik."