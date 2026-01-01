Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitelerde eğitim yarın çevrimiçi yapılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli personele yarın idari izin verilirken, öğrenciler ise eğitime çevrimiçi katılacak.

İnönü Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitemizde görev yapan hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personel 2 Ocak 2026 Cuma günü (yarın) idari izinli sayılacaktır. 2 Ocak 2026 Cuma eğitim öğretim faaliyetleri çevrimiçi yöntemlerle devam edecektir. Sınavlar ise ilgili birim tarafından ilan edilecek, ileri bir tarihte yüz yüze telafi edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitemizde görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel, 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan kampüslerimizde ulaşımda yaşanabilecek zorluklar göz önünde bulundurularak, 2 Ocak 2026 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir."