Ölümlü kaza sonrası üst geçit talebiyle D-400'ü trafiğe kapattılar

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün (24) ölümünün ardından mahalle halkı, D-400 kara yolunda eylem yaptı. Kaymakam Abdulkadir Demir, yolu trafiğe kapatan mahalleliyi sakinleştirerek, çözüm bulacaklarını söyledi.

Manavgat ilçesinde 24 Nisan'da yaşanan kazada, Hatıplar Mahallesi, Yenimahalle mevkisinde D-400 kara yolunun yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tayfur Ergün, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından dün akşam toplanan mahalleli, D-400 kara yolunda araç geçişini engelleyerek eylem yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Ekipler, mahalleliyi sakinleştirip dağılmalarını istedi. Bu sırada bölgede uzun araç kuyrukları da oluştu.

Mahalle halkı, bölgeye üst geçit yapılmasını talep etti. Yol kapatma eylemine katılan bir kadın, "Her sene 5-6 can veriyoruz. Sabah yolun karşısına geçmek zorundayız. İşe gitmeliyiz. Çocuklarımızı bu yola vermek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün ağabeyi Şeref Ergün, 15-20 gün içerisinde soruna çözüm bulunmasını istedi. Ergün, "Kardeşimi toprağa verdim. Hayalleri vardı, şu anda toprağın altında. Acilen çözüm istiyorum" diye konuştu.