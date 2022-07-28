Ölüm aklına bile gelmedi! Latife Teyze satırlı soyguncuya toz beziyle karşı koydu

Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda Hollanda'da satırlı bir soyguncunun fırına girdiği görüntüleri yer alıyor. Satırlı soyguncu fırının içine girdiğinde koşarak kasaya yöneliyor.

Öte yandan tam o sırada fırının içinde temizlik yapan kadının elinde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Soyguncunun kasaya yönelmesiyle bez ile hamle yapan kadın soyguncuyu boğmaya başladı. O sırada görüntüde içeriye bir müşterinin girmesiyle soyguncunun arkasına bakmadan kaçtığı yer yer alıyor.

"ÖLÜM AKLIMA GELMEDİ"

Fırının sahibi kadının sözleri şaşırttı. "hırsızlık için içeriye giren soyguncunun elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadesi yer aldı.