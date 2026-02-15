Haberler

Sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Güncelleme:
Fethiye'nin dünyaca ünlü plajı Ölüdeniz, iki gün süren yağışların ardından güneşli havayla birlikte turkuaz rengini aldı. Macera tutkunları, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile plajın eşsiz manzarasını izleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, iki gündür etkili olan kuvvetli yağışların ardından güneşli havayla birlikte turkuaz renge büründü.

Dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi iki gündür etkili olan sağanağın ardından güneşli havayla birlikte turkuaza döndü. Macera tutkunları, Babadağ'daki pistlerden tandem pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Bazı turistler de turkuaza dönüşen deniz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Gönüllü tarafından GoPro ve fotoğraf makinası ile çekilen havadan görüntülerle, Ölüdeniz Plajı'ndaki renk değişimi görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
