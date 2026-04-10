Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kapanan Ölüdeniz-Faralya kara yolunu tekrar trafiğe açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gece saatlerinde ilk olarak 23.00 sıralarında küçük çaplı bir kaya düşmesi yaşandığını ve yolun kısa sürede açıldığını belirtip, "Saat 03.15 sıralarında yeniden kopan kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Olay yerine geldik. Sakinlerin beyanına göre büyük bir gürültüyle kopan kaya parçaları yolu kapattı. Şu anda ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol açılma aşamasında. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması sevindirici ancak bölgede risk devam ediyor" dedi.

Öte yandan, yolun genişletilmesi ve kalıcı güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasının ardından gerekli çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

