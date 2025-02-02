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Oltu'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Oltu'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye sevk etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ahmet Şerif Kartal idaresindeki 25 FV 316 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
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