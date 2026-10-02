Oltu'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Oltu'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu-Ardahan kara yolunun Yolboyu mevkisinde beton mikseri şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
N.İ. iradesindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Oltu- Ardahan kara yolunun Yolboyu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA