Haberler

Erzurum-Lisede 'Hoş geldin Ramazan' etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Hoş geldin Ramazan' etkinliği ile öğrencilere ve vatandaşlara manilerle hurma ve şerbet ikram edildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Hoş geldin Ramazan' etkinliğinde öğrenci ve vatandaşlara manilerle hurma ve şerbet ikram edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı boyunca okullarda öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacağı konusundaki yazısı doğrultusunda Erzurum'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Hoş geldin Ramazan' etkinliği düzenlendi. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler manilerle sınıfları gezip, ramazan şerbeti ve hurma ikram etti. Sınıf ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, okul önüne kurdukları stantla bölge halkına da şerbet ve hurma dağıttı. Davul çalıp maniler söyleyen öğrenci, ilgi çekti.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Önser Yeğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ramazan ayını özel bir etkinlikle karşılamak istediklerini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir program hazırladık. Bugün halkımıza davul ve maniler eşliğinde ramazan şerbeti ikramında bulunduk. Sınıflarımızda da ramazan etkinlikleri düzenleyerek farkındalık oluşturduk. Bir ay boyunca hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza ramazan ayının manevi iklimini yaşatmaya devam edeceğizö diye konuştu.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti