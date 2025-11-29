Oltu'da Çıkan Yangın Ekipler Tarafından Söndürüldü
Erzurum'un Oltu ilçesinde, Süleymanlı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleymanlı Mahallesi kırsalındaki ağaçlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
