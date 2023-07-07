Erzurum'un Oltu ilçesinde Sülünkaya Devlet avlağına Milli Parklar tarafından 600 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu kanatlı hayvan salım programı kapsamında DKMP Erzurum İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Erzurum Oltu ilçesinde daha önce tahsisi yapılan 600 adet Kınalı keklikler, Şube Müdürlüğü personelleri, Erzurum Çevre Koruma Timi, Oltu ilçe Tarım Müdürlüğü, Oltu Avcılar Atıcılar dernek başkanlığı ve ilgili köy Muhtarlarıyla birlikte doğal yaşam alanlarına saldılar. Salım sonrası Kekliklerin doğal yaşama uyum sağlanmasının takibi ve koruma kontrol için DKMP ekiplerince 1 ay boyunca salım yapılan alanda günlük kontroller yapılacak. Bölge halkının da konu hakkında hassasiyet göstereceğini temenni eden DKMP yetkilileri. Destek, ilgi ve alakalarından dolayı ilçe Kaymakamlığına ve katılım sağlayan kurumlara teşekkür ettiler. Subatık Mahallesi Muhtarı Mubin Kaygusuz, 'Kaymakam beyimizin katkıları ile Milli Parklar yetkilileri ile birlikte bugün doğamıza keklik saldık. İnşallah tez zamanda adapte olurlar. Doğada keklik sesleri daha sık duyarız' dedi. Oltu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Fehmi Atuğ, 'Milli Parklar her yıl düzenli olarak doğaya keklik salımı yapıyorlar. Bu seferde Oltu Sülünkaya avlağına 600 keklik bıraktık. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan Oltu Kaymakamımıza Milli parklar görevlilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Avlağımızda uzun zamandır keklik sıkıntısı vardı şimdilik 600 tane kınalı keklik bıraktık bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor, koruyup kollaması gerekiyor. Lütfen sahip çıkalım' dedi.

Oltu'da 600 kınalı keklik doğaya salındı

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde Sülünkaya Devlet avlağına Milli Parklar tarafından 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu kanatlı hayvan salım programı kapsamında DKMP Erzurum İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Erzurum Oltu ilçesinde daha önce tahsisi yapılan 600 adet Kınalı keklikler, Şube Müdürlüğü personelleri, Erzurum Çevre Koruma Timi, Oltu ilçe Tarım Müdürlüğü, Oltu Avcılar Atıcılar dernek başkanlığı ve ilgili köy Muhtarlarıyla birlikte doğal yaşam alanlarına saldılar.

Salım sonrası Kekliklerin doğal yaşama uyum sağlanmasının takibi ve koruma kontrol için DKMP ekiplerince 1 ay boyunca salım yapılan alanda günlük kontroller yapılacak. Bölge halkının da konu hakkında hassasiyet göstereceğini temenni eden DKMP yetkilileri. Destek, ilgi ve alakalarından dolayı ilçe Kaymakamlığına ve katılım sağlayan kurumlara teşekkür ettiler. Subatık Mahallesi Muhtarı Mubin Kaygusuz, "Kaymakam beyimizin katkıları ile Milli Parklar yetkilileri ile birlikte bugün doğamıza keklik saldık. İnşallah tez zamanda adapte olurlar. Doğada keklik sesleri daha sık duyarız" dedi.

Oltu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Fehmi Atuğ, "Milli Parklar her yıl düzenli olarak doğaya keklik salımı yapıyorlar. Bu seferde Oltu Sülünkaya avlağına 600 keklik bıraktık. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan Oltu Kaymakamımıza Milli parklar görevlilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Avlağımızda uzun zamandır keklik sıkıntısı vardı şimdilik 600 tane kınalı keklik bıraktık bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor, koruyup kollaması gerekiyor. Lütfen sahip çıkalım" dedi.