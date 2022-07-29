Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü (2) ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş'ın (59) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli S.A., gözaltına alındı. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş'ın (59) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli S.A., gözaltına alındı. Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Davut Can İzmir Güncel Haberler

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