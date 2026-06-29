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Gazzeli yazar 150 yakınını kaybetti, soykırımı kitaba döktü

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Yazar Aya Ebu Nasr: - "Bu kitabı yazmamdaki amaç ailemin hikayesini ölümsüzleştirmek, onların seslerini duyurmak ve ailesini kaybetmiş bir kadının acılarını anlatmaktı" - "Kitabın ismini ben seçmedim, sadece naklettim; 'Ölenler kurtuldu, kurtulanlar öldü' cümlesini kuzenim yaşadığımız binanın duvarına yazmıştı ve o gün bina bombalandı. Binada 200 kişi vardı ve 150'si öldü. Bu cümlenin yazılı olduğu duvar da yaşananlara tanıklık etmiş oldu" - "Ben ailemin yaşadığı soykırımı yazdım ama bu Gazze'ye uygulanan soykırımın sadece küçük bir parçası. Soykırımdan sonra yazı yazmanın aslında bir direniş olduğunu gösterdim"

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda ailesi ve yakınlarından 150 kişiyi kaybeden kadın yazar Aya Ebu Nasr, yazdığı kitapla Gazze'de yaşanan soykırımı belgeledi.

Evini, ailesini ve hayallerini bir anda kaybederek kendini büyük bir boşluk içinde bulan Ebu Nasr, ailesinin sesini duyurmak, yarım kalan hikayelerini ve hayallerini tamamlamak için kalem ve kağıda sarıldı.

Kalemin düşman karşısında kullanabileceği tek silah olduğuna inanan Ebu Nasr, kitabına İsrail saldırısına hedef ve ailesine mezar olan evlerinin duvarına yazılan "Ölenler kurtuldu, kurtulanlar öldü" adını verdi.

Amacı, ailesinin hikayesini ölümsüzleştirmekti

İsrail'in Ekim 2024'te Beyt Lahiya'da 10 daireden oluşan 5 katlı aile apartmanına düzenlediği hava saldırısında Ebu Nasr ailesinden 150 kişi hayatını kaybetti.

Ebu Nasr'ın kardeşleri, kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları, halaları, kuzenleri ve onların ailelerinden oluşan 150 kişi göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir sürede nüfustan silindi.

"Ailesinin bağrında mutlu, sade bir hayat süren, şımartılan bir kadınken şehit çocuğu oldum." diyen Ebu Nasr, hayatında açılan kocaman ve belki de hiç kapanmayacak boşluğu kelimelere dökmeye çalıştı.

Ebu Nasr, kendisini bu kitabı yazmaya iten motivasyonu, "Bu kitabı yazmamdaki amaç ailemin hikayesini ölümsüzleştirmek, onların seslerini duyurmak ve ailesini kaybetmiş bir kadının acılarını anlatmaktı." sözleriyle anlattı.

Kitabın adının bir hikayesi olduğunu söyleyen Ebu Nasr, şunları kaydetti:

"Kitabın ismini ben seçmedim, sadece naklettim; 'Ölenler kurtuldu, kurtulanlar öldü' cümlesini kuzenim yaşadığımız binanın duvarına yazmıştı ve o gün bina bombalandı. Binada 200 kişi vardı ve 150'si öldü. Bu cümlenin yazılı olduğu duvar da yaşananlara tanıklık etmiş oldu."

Filistin halkının Nekbe'den bu yana yaşadığı en korkunç dönem

Yazar Ebu Nasr, 250 sayfalık kitapta tüm yaşadıklarını; kayıplarını, yerinden edilmeleri, çektiği açlığı mübalağa etmeden yazdığını, gerçeği olduğu gibi naklettiğini ve ekranlara yansımayan manzaraları anlattığını ifade etti.

Kitabı eşlerini kaybeden kadınlar, çocuklarını kaybeden anneler ve evlerini kaybeden babaların gözünden bakarak yazdığını söyleyen Ebu Nasr, "İnsanın, hayatını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi kaybettiği bir ortamda nasıl yaşayabildiğini göstermeye çalıştım." dedi.

Yazarak direndi

Kağıt ve kalemin İsrail'e karşı direnişte önemli bir silah olduğu bilinciyle hareket eden Ebu Nasr, şunları kaydetti:

"Ben ailemin yaşadığı soykırımı yazdım ama bu Gazze'ye uygulanan soykırımın sadece küçük bir parçası. Soykırımdan sonra yazı yazmanın aslında bir direniş olduğunu gösterdim." dedi.

Kitabının tarihe tanıklık ettiğini belirten Ebu Nasr, "Filistin halkının Nekbe'den bu yana yaşadığı en kötü ve en korkunç dönemi belgelemek istedim; soykırımdan sağ kurtulanlardan biri olarak hayatını kaybedenlerin yarıda kalan hikayelerini tamamlamayı düşledim." diye konuştu.

Gazzeli yazar Ebu Nasr'ın, "Hayatta Kalanlar Yazdı" adını taşıyan derleme bir kitapta da yazısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
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