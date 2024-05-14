Üye Girişi
Haberler

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te ölen yakınlarının küllerini denize bırakan bir grup İngiliz ilçeyi karıştırdı. Olayı gören vatandaşların küllerin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği tepkileri üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris'i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

"SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLI OLABİLİR"

Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 ABD ordusunda bir binbaşı, İsrail saldırılarına verilen destek nedeniyle istifa etti

ABD ordusunda bir binbaşı, İsrail saldırılarına verilen destek nedeniyle istifa etti
500

Yorumlar (3)

Marko Apostolidis:

sanayide fren yağlarını kanalizasyona döküyorlar kimse tepki göstermedi

37
7
yanıtYanıtla
slim shady:

doğaya karışmıştır bile hiç bişi olmaz!

19
8
yanıtYanıtla
Oguz bingöl:

Yok Karot alsınlar ??

5
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title