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ÖLEN DEDESİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ MAHALLELİYLE YAKALAYIP DARBETTİ

Güncel Haberler

ADANA'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı.

ADANA'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı. Sokak ortasında darbedilen şüpheli, polise teslim edildi.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Gül A., 1 yıl önce yaşamını yitiren dedesine ait eve, farklı zamanlarda hırsız girdiğini ve eşyaların çalındığını fark etti. Aynı sokakta oturan Ayşe Gül A., dedesinin evinden dün de sesler geldiğini öğrenince bina önüne gitti. Yukarı çıkıp, tanımadığı kişiyi evde gören Ayşe Gül A., komşularından yardım istedi. Mahallelinin gelmesiyle Suriye uyruklu şüpheli, yakalanarak dışarı çıkarıldı. Hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında darbedildi. "Allah için beni bırakın" diyen şüphelinin evden aldığı çantayı açan Ayşe Gül A., "Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın" diyerek bağırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Gül Seyhan Suriye Güncel Haberler

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