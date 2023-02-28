Öldürülen hamile Rabia'nın arkadaşı: Eşinin kendisini dövüp tecavüz ettiğini anlatmıştı

ISPARTA'da 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) tabanca ile öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Yılmaz'ın (42) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen genç kadının iş arkadaşı A.K., "Rabia eşinin önce kendisini dövdüğünü ardından tecavüz ettiğini ve elinden kurtulup annesine sığındığını bana anlatmıştı" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Haziran'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Yılmaz, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile konuşmak için onun annesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşi ile kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı tabancayla vurup kaçtı. Rabia Yılmaz ile karnındaki bebeği hayatını kaybederken, Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşunla yaralandı. 15 ve 18 Haziran'da hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

Mahkeme heyeti DNA örneklerinin sonucunun beklenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.