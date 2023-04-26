Öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödedi

ANKARA'da koruması Halil Gani Güngör tarafında tabancayla vurularak öldürülen eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in (73) oğlu Faruk Aypek, "Babam, şüphelinin yaklaşık 1.5-2 milyon TL borcunu ödedi.

ANKARA'da koruması Halil Gani Güngör tarafında tabancayla vurularak öldürülen eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in (73) oğlu Faruk Aypek, "Babam, şüphelinin yaklaşık 1.5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, dün akşam Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.