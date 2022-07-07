Öldürülen Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in tahliyesine tepki

KADİR Şeker'in tahliye kararını öğrenen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran, Ankara'ya gidip Yargıtay'a itirazda bulunacağını söyledi. Anne Mübeyyen Güner, "Devlet bu tahliye kararıyla resmen 'Ben uğraşmayacağım kendi adaletini kendin sağla' dedi. Ben de kendi adaletimi kendim sağlarım" diye konuştu.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Adalete olan inancının bittiğini dile getiren Remzi Duran da karara itiraz etmek için Ankara'ya gidip Yargıtay'a itirazda bulunacağını söyledi. Adalet ararken adaleti tamamen kaybettiklerini söyleyen Duran, "Tüm cezaevindeki mahkumlara sesleniyorum. Onlar da kahraman. Bu zamana kadar devletime güvenmiştim. Avukatımla da görüştüm itiraz edeceğiz. O çocuk içeride nefes alacak, dışarıda değil" dedi.