Öldüğünü zannettiği ayının saldırısına uğradı

ERZURUM'un İspir ilçesinde yol kenarında üzerinde kan bulunan ayının yanına gidip görüntüsünü çekerek sosyal medyadan yardım talebinde bulunmak isteyen kepçe operatörü Hüseyin Kaya (46), öldüğünü düşünüp geri dönerken hayvanın saldırısına uğradı. Arkadaşının ayıyı tekmelemesiyle yaralı kurtulan Kaya, "Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışır. Bu kez ayı bu numarayı yaptı" diye konuştu.

Olay, İspir ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Decinler mevkisinde meydana geldi. Karayolları'nda kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kaya, 2 arkadaşı ile birlikte dağlardan yola düşen taşları temizlerken üzerinde kan bulunan ayıyı gördü. Yaralı olduğunu düşündüğü ayının yanına giden Kaya, videosunu çekip sosyal medyadan paylaşarak yardım talebinde bulunmak istedi. Hareketsiz yatan ayının öldüğünü zanneden Kaya, vazgeçip geri dönerken hayvanın saldırısına uğradı. Kaya'nın yardımına arkadaşı yetişti. Arkadaşının tekmelediği ayı, kaçarak Çoruh Nehri'ne doğru gitti.

Arkadaşları tarafından İspir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Kaya'nın bacak ve kolunu dikiş atılarak taburcu edildi.