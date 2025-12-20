Haberler

Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Yedihilal İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları Projesi'nin ilk etkinliğinde, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, öğrencilerle kitabını değerlendirip Gazze'deki sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Yedihilal İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi"nin ilk etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin belirlenen kitabın yazarıyla bir araya gelerek eseri değerlendirmelerinin ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.

Projenin ilk konuğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alimoğlu oldu.

Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Alimoğlu, Gazze'de edindiği deneyim ve gözlemlerini aktardığı "Sevgili Gazze: Bir Doktorun Anıları" adlı kitabını öğrencilerle değerlendirdi.

Ardından düzenlenen söyleşide ise Alimoğlu, öğrencilere Gazze'deki sağlık hizmetleri ve insani durum hakkında bilgi verdi.

