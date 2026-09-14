Okulun tek öğrencisi İlayda'ya yeni eğitim-öğretim döneminde arkadaş geldi

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci sayısı ikiye çıktı.

Üç yıldır okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, bu yıl dördüncü sınıfa geçti. İlayda'nın yanı sıra birinci sınıfa başlayan Şerifenur Özdemir de okulda eğitim görmeye başladı.

İki öğrencisini de otomobiliyle okula taşıyor

Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, iki öğrencisinin eğitiminden sorumlu olurken, çocukları sabahları otomobiliyle evlerinden alarak okula getiriyor, derslerin ardından da evlerine bırakıyor.

Bağ, bir yandan İlayda'yı ortaokula hazırlarken aynı sırada Şerifenur'a okuma yazma öğretiyor. İki öğrencinin dersleri, aynı sınıfta farklı seviyelere yönelik çalışmalarla sürdürülüyor.

İlayda'nın okulundaki sessizlik Şerifenur'la bozuldu

Üç yıldır okulda tek başına eğitim gören İlayda Kozlu, yeni eğitim öğretim yılında arkadaşına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlayda Kozlu, AA muhabirine, okulda artık iki öğrenci oldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Arkadaşıyla teneffüslerde oyun oynayacaklarını belirten Kozlu, "Bu yıl arkadaş geldi, çok mutlu oldum. Geçen senelerde tektim, artık iki kişi olduk. İyi ki de geldi. Artık teneffüste oyun oynayacağım arkadaşım oldu. İp atlarız, top oynarız. Eskiden öğretmenimle yapıyordum, artık üçümüz yapacağız." dedi.

Şerifenur'a okuma yazma öğrenirken yardımcı olacağını ifade eden Kozlu, evlerinin de birbirine yakın olduğunu dile getirdi.

Birinci sınıfa başlayan Şerifenur Özdemir ise okulun açılmasını heyecanla bekledi.

Okul çantasını ve kitaplarını alan Şerifenur, ilk gün sınıfına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muhtarın kızıyla öğrenci sayısı 2'ye çıktı

Şerifenur'un babası ve Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine, geçmişte mahallede 250-300 öğrencinin bulunduğunu, zamanla öğrenci sayısının azaldığını belirtti.

Özdemir, okulun üç yıldır tek öğrenciyle eğitim verdiğini, kızının başlamasıyla öğrenci sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.

Kızının okula başlayacağı günü bir haftadır heyecanla beklediğini anlatan Özdemir, "Kızım Şerifenur bir haftadır heyecanlı. Sürekli benim yanımda da gezdiğinden dolayı okula çok gelip gidiyor, bakımlar yapıyoruz. 'Baba ne zaman geleceğim, baba ne zaman okula başlayacağım?' diyordu. Bu sene nasip oldu. Allah'ın izniyle burada eğitimine başlayacak, ilkokulu burada bitirecek." ifadelerini kullandı.

Okulun kapatılmayarak eğitim vermeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Buradan büyüklerime, Cumhurbaşkanıma, Milli Eğitim Bakanıma, müdürüme çok teşekkür ederim. Okulu kapatmadılar. Çok memnun olduk." dedi.

Özdemir, mahallede gelecek yıl okula başlayabilecek 3-4 çocuğun daha bulunduğunu, öğrenci sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA