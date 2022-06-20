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Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Laleli - Güncel
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Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu

ANTALYA'da, okulların kapanması ile gençler de sahilleri doldurdu.

ANTALYA'da, okulların kapanması ile gençler de sahilleri doldurdu. Falezler bölgesinde kayalıklardan denize atlayanlar, arkadaşlarıyla eğlenip vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 70 kaydedildiği kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu. Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler de arkadaş gruplarıyla sahile akın etti. Falezler bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler, yaz tatilinin ilk günlerini arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdi. Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti. Konyaaltı sahilinde açılan rengarenk şemsiyeler de güzel görüntüler oluşturdu.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Güncel

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