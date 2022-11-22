Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan öğrenci, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı Güncel Haberler Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdürü yardımcısını sırtından bıçakladı. Saldırgan lise öğrencisi olayın ardından gözaltına alınırken, yaralı müdür yardımcısı hastaneye kaldırıldı. Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını yaraladı. Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki B.K., okuldan uzaklaştırınca belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti. MÜDÜR YARDIMCISINI SIRTINDAN BIÇAKLADI B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Anadolu Lisesi Kastamonu Aziz Güncel Haberler

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