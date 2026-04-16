Okuldaki saldırının failinin bilgisayarında, yakın dönemde eylem yapacağına dair belgeye ulaşıldı

TUTUKLANAN BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta, sırt çantasında getirdiği tabancalarda eğitim gördüğü okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin (14) tutuklanan babası Uğur Mersinli'nin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli, "Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır" dedi.

'NASIL AÇTIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Oğlunun sandıkları nasıl açtığını hatırlamadığını ifade eden Mersinli, "İsa Aras sandıkları nasıl açtığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkları nasıl açtığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN'i bile varmış" diye konuştu.

'SIK SIK SAVAŞ OYUNU OYNADIĞINI GÖRÜRDÜM'

Oğlunun psikoloğa gittiğini ancak son zamanlarda bunu aksattığını belirten Uğur Mersinli, "Ana dili gibi İngilizce konuşmaktaydı, çok zeki bir çocuktu, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını biz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı, oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce moda kullandığı için benim kendisini anlayamadığım onun da beni anlayamadığı durumlar oluyordu. Oğlum cep telefonunda ve bilgisayarında ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm, ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana laf yarıda cevap vererek geçiştirirdi, sağlıklı bir cevap alamazdım" ifadelerini kullandı.

BABASINA 'AMERİKA'DA HERKES SİLAH ALABİLİYOR' DEMİŞ

Uğur Mersinli, oğlu İsa'nın silahlara merakının olmadığını ancak yaklaşık 1 ay öncesinde arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sorduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yine yaklaşık bir ay öncesinde istediğim kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyer içine bırakmıştım. Oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Kendisinin silahlara meraklı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültüründen bahsettim, silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti. İleride sicili temiz olursa ve iyi bir okul okursa ona da silah alabiliriz, diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana 'Amerika'da herkes silah alabiliyor' dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimin silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silahla ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi."

'POLİGONDA SİLAHLA ATIŞ YAPTIRMIŞ'

Mersinli, "Bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir. Ben de kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü emniyette poligona giderek kendim de silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el ateş yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim" dedi.

'VİDEO VE LARI ARKADAŞLARINA GÖSTERMİŞ'

Oğlu atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektiğini söyleyen Uğur Mersinli, "Buradaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini kırmaktı, fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış. Benim evimde silahlar, mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz. Oğlum gördüğü bir şeyi unutmaz, silahlar ve mermilerin muhafaza edildiği masa sandıklarının üç düğmesi vardır söz konusu üç düğmeye temas edildiği anda sandıklar açılır" diye konuştu.

'ODASINA GİRDİĞİMDE HER ŞEYİ KAPATIRDI'

Çocuğunun sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğu için merak edip kontrol etmek istediğinde, oğlunun kendisine şifreleri vermediğini, zararlı içeriklerden etkilenebileceğini düşünerek kontrol etmek istediğini söyleyen Uğur Mersinli, "Oğlum cep telefonu ve bilgisayardan oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisini ne konuştuğunu anlamazdım, oğlum interaktif (konuşmalı-çevrim içi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı bize hiçbir şey göstermek istemezdi, biz de bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" dedi.

OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİ

Uğur Mersinli, "Olay günü ve olaydan önce bir tartışmamız olmadı, oğlumun duygusal durumunda sürekli değişkenlik gösterirdi. Oğlum daha öncesinde rehber öğretmeni ile görüşmüştük, oğlum sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilerdi ancak oğlumun öğretmenlerine ve öğrencilere karşı herhangi bir olumsuz hissiyatta bulunduğunu fark etmedim. Hatta zaman zaman okulda zorbalık yapan seni hor gören arkadaş ya da öğretmenin olup olmadığını sordum ancak kendisi bana 'hayır öyle bir şey' yok dedi. Oğlumun zaten arkadaş çevresi çok kısıtlıydı, oğlum İsa toplam 8 senede 3 yıl okula gidebildi çünkü eğitim döneminin bir kısmı pandemi bir kısmı deprem dönemine denk geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı