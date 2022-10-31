Korkunç kaza kamerada! Okula giderken kamyonet çarptı, 10 yaşındaki küçük Enes öldü Güncel Haberler Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. OKULA GİTTİĞİ BELİRLENDİ Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. OLAY ANI KAMERADA Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaris 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Korkunç kaza kamerada! Okula giderken kamyonet çarptı, 10 yaşındaki küçük Enes öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.