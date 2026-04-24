TBMM'den Okul Olayları ve Dijital Riskleri Araştıracak Komisyon Kararı

Güncelleme:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri araştırmak üzere Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 üyeden oluşacak komisyon, 3 ay süreyle çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
500

