Okul müdürü makam odasını koridora taşıdı

ANKARA'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse (46), öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.

Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla birçok yenilik yaptı. Köse, okulun içinde yer alan otopark, okul bahçesi, okul kapısı, okul girişi, koridorları, merdivenleri, sınıfları, spor salonunu ve konferans salonunu yeniledi. Okul bünyesindeki açık bir alanı da öğrencilerin kitap okuyup, müzik dinleyebilecekleri bir alana dönüştürdü. 'Kitapsal Sokağı' adı verilen alanda öğrenciler ders çalıp, kitap okuyarak sohbet ediyor. Ali Osman Köse, öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için de makam odasını koridora taşıdı. Köse, 12'nci sınıfların bulunduğu koridordaki köşede kapısı bulunmayan alanda çalışırken, öğrencilere de destek oluyor.

'AMACIM ONLARA İLHAM VERMEK'

Okul müdürü Ali Osman Köse, eğitim hayatı boyunca merkeze daima öğrencilerini aldığını belirterek, "Öğrencilerimin motive olması benim için çok önemli. İletişimi hep açık tutmak istedim. Onların yanında olduğumuzu sadece söylemle değil, bir şeyler yaparak göstermemiz gerekiyordu. Çocukların doğrudan arasında olmak, onların yanında olmak, en azından zamanımın bir kısmını onların içerisinde geçirmenin öğrencilerime çok iyi geleceğini düşündüm. Amacım onlara ilham vermek, onları başarılı olacaklarına inandırmak. Bunu da sadece söylemle yapamıyorsunuz. İlham vermenin en önemli şartlarından bir tanesi de onlara inanmak ve onlar için bir şeyler yaptığınızı net bir şekilde göstermek" dedi.

'HARİKA BİR EĞİTİM İKLİMİ YARATTIK'

Velilerin ve öğrencilerin de bu eğitim anlayışına olumlu karşılık verdiğini söyleyen Köse, "Bu olumlu karşılıklar bizim her defasında heyecanımızın tazelenmesini sağlıyor. Burada karşılaştığım en ciddi bariyer zihinlerdeki çaresizlikti. Bunu aşabilmek için önce inanç aşılamanız lazımdı. Faaliyetlerimiz ardı ardına oldukça hem öğrencilerden hem velilerden hem de kamuoyundan aldığımız olumlu dönüşler, bunların artarak çoğalmasını sağladı. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır', biz o şiarla çalıştık ve bugün geldiğimiz noktada harika bir eğitim iklimi yarattığımızı söyleyebiliriz. Yapılan çalışmaların somut sonuçlarını bizim işimizin öznesi olan çocuklarımızdan ve onların ebeveynlerinden gördük. Bunun yanında yaptığımız işin somut sonuçlarının olumlu olması, başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve devletimiz tarafından her konuda desteklenmiş olmak motivasyonumuzu daha da artırdı. Yoruluyor muyuz? Elbette ki yoruluyorsunuz. Zihinsel olarak yoruluyorsunuz. Fiziksel olarak zaten yoruluyorsunuz ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Vicdanınız yorulmayacak, kalbiniz yorulmayacak. O da sevdiğiniz işi yapmakla mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

'HOCALARIMIZ BİZE MOTİVASYON KAYNAĞI OLDULAR'

Sincan Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmeye başlayan Resul Kapusuz (18), "En başta fiziki değişiklikler bizi motive etti. Otoparkımız olsun, halı sahamız olsun, okulun dış ve iç boyaması, 'kitapsal'ımız ve kütüphanemiz daha güzel hallere getirildi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Kitapsal'daki o sessiz ve sakin ortamda kitap okumak, ders çalışmak; bunlar bizim için birer motivasyon kaynağıydı. Bu sayede rahatça istediğim zaman kitap okuyabiliyordum, ders çalışacağım zaman şüphe etmeden oraya gidebiliyordum. Bunlar dışında hocalarımız bize motivasyon kaynağı oldular. Bizim üniversite hazırlığımızda asla bizi bırakmadılar. Her zaman destek oldular. Şu anda hepimizin bir üniversitede okumasının en büyük sebebi hocalarımızdır" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ'

Mezun öğrencilerden Melisa Sert (18) ise "Sincan Anadolu Lisesi'nden 6 ay önce mezun oldum. Kırıkkale Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi okuyorum. Fiziki ortamın iyi olması bizi ders çalışırken daha fazla motive etti. Buraya gelirken hevesle gelmeye gitmeye başladık. Bu değişim sürecine birebir şahit olduk. Her zaman iyi ki bu liseden mezun olmuşum diyebiliyorum. Ben bir dönem futbol oynadım. Okula halı saha yapılması bizim için çok iyi oldu. Okul takımımız için de çok iyi oldu. Antrenmanlarımızı burada yapmamız bizim için büyük bir artıydı. Bu beni derslerime çalışmam noktasında çok fazla motive ediyordu ve mutlu oluyordum. Mutlu olmam, dikkatimi derslerime daha çok vermemi sağlıyordu. Bunaldığımızda, sıkıldığımızda 'kitapsal'a inip arkadaşlarımıza sohbet edip bir şeyler okumak, müzik yapan arkadaşlarımızı dinlemek bizim için çok rahatlatıcı ve derslerimize odaklanmamızı sağlayan en büyük faktörlerden birisiydi. Sınava hazırlandığımız süreçte; bizim vazgeçtiğimiz dönemde bile öğretmenlerimizin vazgeçmemiş olması bizim için çok etkiliydi. Pes ettiğimiz, yorulduğumuz, sıkıldığımız, bunaldığımız o dönemlerde öğretmenlerimiz bizim için hiçbir zaman vazgeçmemişlerdi. Her zaman bizi yapabileceğimiz konusunda motive etmişlerdi. Dolayısıyla şu an eğer buradaysak en çok onların payı var" dedi.

Mezunlardan Mustafa Mert Köse (19) ise "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Okulumuzdaki değişiklikler motive olmamız konusunda bize yardımcı oldu. Melisa'nın da dediği gibi bu sürece tanık olmak bizi daha çok motive etti ve kendimize daha çok inanmamızı sağladı. Halı sahamız, dışarı yapılan satranç takımı, 'kitapsal sokak'ta kitap okuma, müzikle ilgilenme imkanımız bize ders aralarında güzel bir nefes alma olanağı sağlıyordu" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,