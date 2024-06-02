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Okul Mezuniyet Töreninde Kavga Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan sandalyeli, tekme-tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan sandalyeli, tekme-tokatlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldi. Okulun bahçesindeki kutlamalar sırasında dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu. Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga edenlerin birbirine sandalye ile vurduğu ve tekme-tokat savurduğu anlar yer aldı. Kimsenin birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kocaeli Gebze Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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