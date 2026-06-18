Nazilli'de tel örgüye sıkışan kirpi kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir okul bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakılmak üzere teslim alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Latife Hanım Ortaokulu'nun bahçesinde tel örgüye sıkışan kirpiyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tel örgüye sıkışan kirpiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kirpinin, gerekli kontrollerin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat