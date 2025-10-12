Okuhotakadake Dağı'nda Mahsur Kalan Filipinli Dağcılar: İki Kişi Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti
Japonya'nın Okuhotakadake Dağı'nda mahsur kalan Filipin vatandaşı bir grup dağcıdan ikisi kurtarıldı, biri ise yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonrası 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla geri dönerken, bir kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği belirtildi.
Japonya'nın üçüncü en yüksek dağı olarak bilinen Okuhotakadake Dağı'nda mahsur kalan Filipin vatandaşı 3 kişiden ikisi kurtuldu, biri hayatını kaybetti.
Kyodo ajansının haberine göre, 7 kişilik grup, Nagano ve Gifu eyaletleri yakınlarında Japonya'nın üçüncü en yüksek dağı olarak bilinen Okuhotakadake Dağı'na tırmandı.
Polis, 3 bin 190 metre yüksekliğindeki zirveye çıkan gruptan Filipinler vatandaşı 3 kişinin dönüşte mahsur kaldığına ilişkin ihbar almasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Mahsur kaldığı belirtilen 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla döndüğünü, kurtarılan bir kişinin hipotermi belirtileri gösterdiğini ifade eden polis, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.