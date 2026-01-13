Haberler

Oktay Kaynarca'dan Açıklama: "Alnım Açık, Başım Dik"

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Oktay Kaynarca, 'Alnım açık, başım dik' diyerek açıklama yaptı. Kaynarca, uyuşturucuyla mücadelesini desteklediğini belirtti.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı açıklanan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, ifade vermek üzere davet edildiği belirtildi. Kaynarca "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucuyla mücadele ettim, her türlü yasal operasyonu destekliyorum" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yeni isimlerin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında gözaltındaki isimlere yönelik bir dizi suçlama sayıldı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Gelişme üzerine Oktay Kaynarca adına da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kaynarca'nın ifade vermek üzere davet edildiği belirtildi. Kaynarca adına yapılan açıklama şöyle:

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 'Bebek Oteli' kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanmıştır.

"Uyuşturucuyla mücadeleyi destekliyorum"

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca Adli Tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir"

