Haberler

Oklahoma'da Amonyak Sızıntısı: 45 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir tankerden sızan amonyak nedeniyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Olayın teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tankerden sızan amonyak sebebiyle 45 kişi hastaneye kaldırıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Oklahoma eyaletinde yetkililer, bölgedeki otelin önünde park halinde bulunan tankerden amonyak sızdığını bildirdi.

Kamyon şoförünün durumu fark etmesi üzerine harekete geçildiğini kaydeden yetkililer, gazdan etkilenen 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililere göre gaz sızıntısı nedeniyle 500 ila 600 kişi tahliye edildi. Bölge sakinlerine birkaç saatliğine evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Sızıntıya müdahale eden 5 görevlinin solunum yollarında kimyasal yanıkların meydana geldiğini kaydeden yetkililer, olayın teknik arızdan kaynaklanmış olabileceğine dikkati çekti.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken temas edilmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde 6 Kasım'da meydana gelen patlama, amonyak sızıntısına neden olmuş, bölge sakinleri tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.