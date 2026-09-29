Haberler

Okinawa Kadena Belediye Başkanı, ABD'nin Typhon depolama planını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okinawa Kadena Belediye Başkanı, ABD'nin Typhon depolama planını protesto etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadena Belediye Başkanı Toyama Hiroshi, ABD'ye ait Typhon füze sisteminin Kadena Hava Üssü'nde depolanması planını protesto etti ve geri çekilmesi için başvuruda bulundu. Okinawa Savunma Bürosu, sistemin ekim ortasına kadar Kadena'ya taşınıp depolanmasını planladığını duyurmuştu.

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı Kadena kasabasının belediye başkanı, Japonya Savunma Bakanlığı'nın Okinawa Savunma Bürosu'nu ziyaret ederek ABD'ye ait Typhon orta menzilli füze sisteminin Kadena Hava Üssü'nde depolanması planını protesto etti.

Kyodo News'in pazartesi günkü haberine göre Kadena Belediye Başkanı Toyama Hiroshi, söz konusu planın "bölge sakinlerinin duygularını hiçe saydığını, tamamen mantıksız ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek planın geri çekilmesini talep eden yazılı bir başvuruda bulundu.

Depolama süresine ilişkin herhangi bir tarih belirtilmediğine dikkat çeken Hiroshi, düzenlemenin kalıcı ve resmi bir konuşlandırmaya dönüşmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Okinawa Savunma Bürosu cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, halihazırda Kagoshima eyaletindeki Kanoya Hava Üssü'nde konuşlu bulunan ABD'ye ait Typhon füze sisteminin ekim ortasına kadar Kadena Hava Üssü'ne taşınarak burada depolanmasının planlandığını duyurmuştu.

Kyodo News'in daha önceki haberlerinde, Tomahawk seyir füzelerini ateşleyebilen Typhon sisteminin Japonya, ABD ve diğer ülkelerin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatlar kapsamında Kanoya Hava Üssü'ne konuşlandırıldığını bildirmişti.

Typhon füze sisteminin Japonya'da konuşlandırılması, komşu ülkelerden de sert tepkiler almıştı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
FETÖ operasyonunda 30 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Yonca'yı 22 bıçak darbesiyle otel odasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yonca'ya otel odasında kıydı! İşte o cani için istenen ceza

Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net