Çorum'da ormanlık alanda yiyecek arayan karacalar görüntülendi

Güncelleme:
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanda yiyecek arayan anne karaca ve 3 yavrusu görüntülendi. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşarak bölgede yabani hayvanların yiyecek bulma mücadelesine sahne oldu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

İlçenin yaklaşık 1600 rakımlı Babadağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede yabani hayvanlar yiyecek bulmak için ormanlık alana yayıldı.

Bölgede yiyecek arayan anne karaca ve 3 yavrusu, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
