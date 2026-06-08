Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla açıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.
Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışı merken binasında gerçekleştirldi.
Serginin açılış kurdelesini Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu'nun kesti.
Kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergide el açımı yufka ekmek çeşitleri, unlu mamuller, el işi ürünleri, geleneksel el nakışları ve ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.