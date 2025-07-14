Oğuzlar'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı

Oğuzlar'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Açılışa Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 15 Temmuz resim sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Oğuzlar Belediyesi Millet Bahçesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışına Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş İlker Kuloğlu, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.