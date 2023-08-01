Oğuzhan Koç ve Simge'nin düeti 'Ruhum Esirin' büyük beğeni topladı

Oğuzhan Koç'un Çağrı Telkıvıran ile yazdığı ve Simge ile düet yaptığı 'Ruhum Esirin' şarkısı, kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Düetin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ile Oğuzhan Koç imzasını taşıyor. Düzenlemeyi ise Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de Hypers Presents'ten Mali Ergin çekti.

OĞUZHAN KOÇ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Oğuzhan Koç bu yıl çıkardığı şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü. Koç sadece kendi seslendirdiği şarkıları değil, söz ve müziği kendisine ait parçaları da sanatçı arkadaşları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor.

Oğuzhan Koç'un Çağrı Telkıvıran ile yazdığı ve Simge ile düet yaptığı "Ruhum Esirin" kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Çağrı Telkıvıran & Simge "Ruhum Esirin" Hypers Music etiketi ile tüm dijital platformlarda. Klibi Hype Music kanalında yayında.