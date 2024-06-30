Oğuzhan Koç, Van Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
Şarkıcı Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da hayranlarıyla buluştu. Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Koç, Van'ın güzelliğinden ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Festival, 7 Temmuz'a kadar sürecek ve konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, "Van çok güzel bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.