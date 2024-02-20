Üye Girişi
Haberler

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, projelerini tanıttı

Güncelleme:

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda projelerini tanıttı. Kılıç, ilçeye hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti ve geçmiş dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Oğuzeli Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mehmet Sait Kılıç, projelerini tanıttı.

Kılıç, Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, ilçeye hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıl öncesinden bu yana ilçe sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalıştık. İlk seçildiğimizde, görevi teslim aldığımızda belediyemizin bütçesinin kat kat üstünde borcu vardı. Bugün itibarıyla sıfır borçlu belediyeyiz. İş makineleri, hizmet araçlarımızı 2-3 katına çıkardık. Yollarıyla, caddeleriyle, parklarıyla, sosyal tesisleriyle ilçedeki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok şeyler yaptık. Bundan sonrada aynı şekilde çalışmak bizim için büyük şeref olacaktır, hemşerilerimizle yürümeye devam edeceğiz."

Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerinin yer aldığı sunumlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Sait Kılıç Oğuzeli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli? THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? BENZİNE İNDİRİM YAPILDI MI? Benzine indirim mi yapıldı, ne kadar indirim yapıldı? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? THY personel alımı ne zaman başlıyor 2024? Türk Hava Yolları 5 bin personel alım şartları nedir, hangi kadrolar var? Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi? 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title