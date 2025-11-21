Oğuz Atay'ın İlhamiyle 'Gölgeler ki Güneşe Bağlı' Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı

Oğuz Atay'ın Beyoğlu'nda kaleme aldığı "Tutunamayanlar" eserinden ilhamla hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Sanat Galerisi'nde açılan sergi, Beyoğlu'nun değişen belleğini "izler, silinmeler ve yeniden varoluş" kavramları üzerinden resim sanatının diliyle ele alıyor.

Küratörlüğünü Aslı Bora'nın üstlendiği sergi, ?Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Sergide 15 sanatçının eserleri 21 Aralık'a kadar görülebilecek.