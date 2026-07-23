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Antalya'da 12 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Antalya'da 12 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
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Antalya'da Mehmet Yalçınkaya (12), arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğuldu. AFAD ekiplerince bulunan çocuk, hastanede kurtarılamadı. Ailesinin feryadı yürek burktu.

ANTALYA'da Mehmet Yalçınkaya (12), arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yalçınkaya'nın annesi ve babasının feryadı yürek burktu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşları ve erkek kardeşleriyle geldiği DSİ'nin sulama kanalına giren Mehmet Yalçınkaya, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen sudan çıkarılamayan Mehmet, kayboldu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi, Yalçınkaya'nın kardeşinin yönlendirmesiyle Mehmet'in gözden kaybolduğu yerde suda arama çalışması yaptı. Yosun ve balçıkla kaplı kanalda bir süre sonra Yalçınkaya'ya ulaşıldı. Sağlık görevlileri, kanaldan çıkarılan çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansta da masaja devam edildiği sırada, haberi alan Yalçınkaya'nın yakınları olay yerine geldi. Yalçınkaya'nın annesi kendini yere atıp ağlarken, babası ise polisten oğlunun durumunu öğrenmeye çalıştı. Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Yalçınkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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