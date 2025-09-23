Haberler

Oğul, Babasını Boğazından Keserek Öldürdü

Sultangazi'de, Nurhan Güneşli, babası Nuri Güneşli ile tartıştıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Nurhan Güneşli'nin işlemleri tamamlandı.

Emin YEŞİL / İSTANBUL, SULTANGAZİ'de Nurhan Güneşli (29) babası Nuri Güneşli'nin(54) boğazını keserek öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Nuri Güneşli ve oğlu Nurhan Güneşli gece saatlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Nurhan Güneşli babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti. Nurhan Güneşli, polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nurhan Güneşli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
