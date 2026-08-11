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Öğretmenler İçin İller Arası Mazeret Tayinleri Tamamlandı

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MEB, 2026 yaz tatilinde kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işlemlerini tamamladı. Atanamayanlara 12 Ağustos'a kadar yeniden tercih hakkı tanındı; sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların 2026 yaz tatili iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" kapsamında 13-31 Temmuz'da ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 6-10 Ağustos'ta tercih başvuruları alındı.

Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleşti. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos itibarıyla yapabilecek.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi.

Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek.

Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek.

Kaynak: AA
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