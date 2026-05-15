Haberler

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat'tan açıklama

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat'tan açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin il dışı yer değişikliğinde kontenjanların açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na çözüm çağrısında bulundu.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ( Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin il dışı yer değişikliği sürecinde yaşanan kontenjan sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta, doğu ve güneydoğu illeri dahil olmak üzere boş norm kadroları atamaya açılmadı. Öretmenler ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yıllardır il dışı tayin bekleyen çok sayıda öğretmen aile bütünlüğü, yaşam düzeni ve mesleki motivasyon açısından büyük mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllar görev yapan öğretmenler artık yer değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etmektedirler. Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü ile süreçle ilgili görüştük. Özellikle öğretmenlerin emekliliği teşvik edilmelidir. Bugün öğretmenler emekli olamıyor, diğer öğretmenlerimiz ise boş norm olmasına rağmen tayin isteyemiyor. Rehberlik alanında da norm kadroları açılmadı. Rehberlik normunun tayin sürecine yetişmesi için yoğun mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda yalnız bırakılıyoruz. Önümüzdeki atama döneminde sorunun çözülmesini temenni ediyoruz. Birçok il ve okulda boş norm bulunmasına rağmen kadroların il dışı atamaya açılmaması sorunu büyütmektedir. Yıllarca zor bölgelerde görev yapan öğretmenler talep ettikleri illere tayin isteyememektedir. Öğretmenlerin yer değişikliği hakkı daha fazla ertelenmemelidir. Milli Eğitim Bakanlığımıza çözüm çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz

Zirveye damga vuran poz
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlhan Kum:

ben de lisedeyken rehber öretmenim hep başka bi okula gitmek istiyodu!! sonunda gitti ama biz mağdur olduk cidden rehberlik sorunu büyük!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNafiye Altın:

hocam sizin yerinizde olsam bi yandan da çocuklara bakardınız yapcak bişey yok ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerim Değirmenci:

valla ben anlamam bu sendika işlerinden ama özat'ın sesi çok benziyo eski muhtarımızın sesine aynı tondan konuşuyolar garip bi his yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te