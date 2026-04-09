Tez-Koop-İş'ten İtalyan Lisesi'nde grev yapan öğretmenlere destek

Tez-Koop-İş Sendikası, grevdeki Türk öğretmenlere destek vererek eğitimde adalet talep etti. Sendika başkanı, mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmelerin önemine vurgu yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle 67 gün önce grev başlatan Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlere destek verdi.

Sultanahmet'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Özel İtalyan Lisesi'nde görevli Türk öğretmenler ile katılımcılar, ellerinde "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Öğretmenimi geri istiyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, "67 gündür zemherinin soğuğunda, okulun önünde sürdürdüğümüz bu hak arama mücadelesi sadece okul yönetiminin sorumsuzluğu nedeniyle değildir." ifadesini kullandı.

İtalyan yetkililerle konsolosluk bünyesinde yapılan son görüşmede uzlaşma sağlandığını söyleyen Karakurt, "Ancak bugün bizden hukuki bağlayıcılığı olmayan, toplu iş sözleşmesi niteliği taşımayan ve niyet mektubundan öteye geçmeyen bir metni imzalamamız istenmektedir. 'Bugün, masada evet diyoruz ama yarın hayata geçiremeyebiliriz' şeklinde bir yaklaşım kabul edilemez. Hukuki bağlayıcılığı olmayan bir metinle bu süreç tamamlanamaz. Grevin sona ermesi niyetlerle değil, gerçek ve bağlayıcı sözleşmelerle mümkündür. Çalışanların hakları niyetlerle değil ancak gerçek ve hukuken bağlayıcı sözleşmelerle korunabilir." dedi.

Açıklamanın ardından öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne sembolik olarak kalem bıraktı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
