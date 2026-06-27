Öğretmenlerin Açlık Grevi Sona Erdi: "Mücadeleyi Diğer İllerde Sürdüreceğiz"

Haber : Erva AYTEKİN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, öğretmenlerin 13 gündür sürdürdüğü açlık grevinin sona erdiğini, ancak mücadeleyi diğer illerde sürdüreceklerini söyledi. Ailelerine ve arkadaşlarına karşı sorumluluk hissettikleri için zorunlu bir ara verdiklerini ifade eden Edebali, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de "çözüm" çağrısında bulundu.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde 13 gündür sürdürdüğü açlık grevi sona erdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, grevin noktalanmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi diğer illerde devam ettireceklerini belirten Edebali, ailelerine ve arkadaşlarına karşı sorumluluk hissettikleri için zorunlu bir ara verdiklerini ifade etti. Edebali, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz NATO yönergesi saat 12'den sonra devreye giriyor. Sorumluluk hissediyoruz ailelerimize karşı. Burada annelerimiz var, arkadaşlarımıza karşı sorumluluk hissediyoruz. Başkalarının hissetmediği sorumluluğu yine biz hissediyoruz açıkçası. Böyle bir karar vermek zorunda kaldık. Biz talebimizin arkasındayız. Talebimiz çok haklı bir talep. Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren bir talep. Hayati bir talep, yaşamsal bir talep. Zaten bunun için mücadele ediyorduk. Çözümü hala bekliyoruz."

"SAYIN YUSUF TEKİN'DEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya da değinen Edebali, "Dün Sayın Tekin bir açıklama yaptı. 'Gelmediler' dedi. Biz 14 gündür buradayız. Arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Bugün bir karar verdik. Omzumuz düşmüş değil. Başımız yerde değil. Hala yukarıdayız. Biz karşıya bakıyoruz. Bize gelen var mı? Çözüm için gelen var mı? Onu bekliyoruz. Samimi bir şekilde bekliyoruz. Sayın Yusuf Tekin'den, Sayın Ayşen Gürcan'dan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den ve diğerlerinden çözüm bekliyoruz" dedi.

Öğretmen olduklarını vurgulayan Edebali, eğitim alanındaki kararların eğitim sistemine yansıyacağını belirterek, "Tüm bunları düşünerek bir karar vermeleri gerekiyor. Biz yine burada olacağız. Sayın Yusuf Tekin'i de bu ara dönemde, NATO'nun Ankara'da olduğu dönemde, kendisine bağlı özel öğretim kurumlarına nasıl bir düzen verebilirim diye düşünmeye çağırıyoruz. Bu kararı veremezse biz temmuzun ortasından sonra sendika olarak yine kendisine yardımcı olacağız" diye konuştu.

NAZLIAKA: "BU MÜCADELENİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

ESki CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, öğretmenlerin insan onuruna yaraşır bir yaşam mücadelesi için kendi canlarını feda etmeyi göze aldıklarını dile getirdi. Eylemin ve açlık grevinin süresine dikkati çeken Nazlıaka, "Bu mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersine daha güçlü bir şekilde arkalarında büyük bir çağrı heyetinin olduğu bir biçimde hak mücadelesine sonuna kadar devam edecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar bu öğretmenlerimizin hak mücadelesinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZÇAĞDAŞ: "YÖNETENLERDEN DAHA SAĞDUYULU BİR KARAR ALDILAR"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise ülkeyi yönetenler, AK Parti Genel Başkanı ve Bakan'da sağduyu göremediklerini ifade ederek, "Öğretmenlerimiz yine her zaman olduğu gibi yönetenlerden daha sağduyulu bir karar aldılar. Çünkü ülkeyi yönetenler de o sağduyuyu görmüyoruz. AKP Genel Başkan'ında görmüyoruz. Bakan'da o sağduyuyu görmüyoruz. Ama öğretmenler 'Yine bekleriz' dediler. 'Size bir süre mi? Biraz daha süre veririz' dediler. Ama şunu anlasınlar. Geçiştirerek bu işten kurtulamazlar. Öğretmenlerimizin 1965 yılında elde ettikleri hak onların analarının ak sütü gibi helaldir. Bunun için mücadele etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA