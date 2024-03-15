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Öğretmenlerden öğrencilere kitap okuma etkinliği

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir grup öğretmen, öğrencilere örnek olmak için kitap okuma etkinliği düzenledi. Namık Kemal Ortaokulunda görevli öğretmenler, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için her ay belirledikleri bir kitabı okuyor. Öğretmenler şubat ayı için seçtikleri Fransız yazar Jules Payot'un 'İrade Terbiyesi' adlı kitabını bitirdi. Bir araya gelen öğretmenler kitapla ilgili görüşlerini paylaştı. Öğrencilere örnek olmak istediklerini belirten öğretmenler, mart ayında okunacak kitap olarak İskender Pala'nın 'Bülbülün Kırk Şarkısı' adlı eserini belirledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir grup öğretmen, öğrencilere örnek olmak için kitap okuma etkinliği düzenledi.

Namık Kemal Ortaokulunda görevli öğretmenler, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için her ay belirledikleri bir kitabı okuyor.

Öğretmenler şubat ayı için seçtikleri Fransız yazar Jules Payot'un "İrade Terbiyesi" adlı kitabını bitirdi. Bir araya gelen öğretmenler kitapla ilgili görüşlerini paylaştı.

Öğrencilere örnek olmak istediklerini belirten öğretmenler, mart ayında okunacak kitap olarak İskender Pala'nın "Bülbülün Kırk Şarkısı" adlı eserini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

İskender Pala Beypazarı Ankara Eğitim Güncel Haberler

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