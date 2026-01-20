Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'tan açıklama

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak yaklaşık 10 bin öğretmenden sendikaya yoğun başvuru geldi. Öğretmenler özellikle barınma, geçim ve askerlik konularında ciddi belirsizliklerle karşı karşıya. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde 30–32 bin TL maaşla akademi eğitimi almak mümkün değil. Bu durum öğretmenler açısından açık bir mağduriyet yaratıyor" dedi.

Özat, "Milli Eğitim Bakanlığı ile konuyla ilgili sürekli görüşmeler yürütülüyor. Öğretmenlerin barınma sorununa çözüm olarak öğretmenevleri ile farklı bakanlıklara ait konukevlerinin ücretsiz tahsis edilmesi yönünde öneriler sunuyorlar, bakanlık yetkilileri ise konuya ilişkin çalışma yapıyor. Askerlik tecili konusunda da Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. Yüksek lisans ve doktora benzeri bir modelle askerlik ertelemesi ya da ileri tarihe alınmasına yönelik talepler gündemde. Eğitim Gücü Sen'in süreci yakından takip ediyor, öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm girişimler sürdürülecek" diye konuştu.